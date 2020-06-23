2020-06-23T10:29:08+03:00
Спорт

Сергей Шубенков пропустит зимний сезон

Его личный тренер не намерен менять схему подготовки
Анна СЕМИНА
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Сергей Шубенков и его тренер Сергей КлевцовСергей Шубенков и его тренер Сергей КлевцовФото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков не будет соревноваться в зимний сезон 2021 года.

Об этом накануне «Комсомолке» рассказал наставник спортсмена, заслуженный тренер России Сергей Клевцов.

Еще до наступления пандемии Сергей Шубенков, как правило, пропускал зимний соревновательный сезон в помещении. Это время он посвящал исключительно тренировкам, однако, даже несмотря на то, что этот летний сезон все еще не открыт и пока не понятно будут ли в международных турнирах участвовать наши атлеты, менять схему работы тандем Клевцов-Шубенков не намерены.

- Зимой он (Сергей Шубенков. – прим.ред.) соревноваться в помещении не начнет, невзирая даже на китайский коронавирус. Это ни к чему хорошему не приведет. Да и логики в этом никакой не вижу. Подготовка может измениться только ровно потому, что мы пока не знаем, где будем соревноваться. Этим летом где-то мы будем соревноваться, но тут двух мнений не может быть: либо в России несколько раз, либо все-таки за рубежом, а международный календарь начинается с 11 августа соревнованиями в Турку. Затем этап «Бриллиантовой лиги» в Монако, но будем ли мы там представлены или нет – пока не ясно, - говорит Сергей Клевцом. – Если с Турку мы пролетаем, то пролетаем со всем сезоном. А в России будет чемпионат страны или командный чемпионат. Какие-то соревнования для себя выберем. Где-то побегаем. Зря мы эволюцию делаем что ли?

В настоящее время Сергей Шубенков тренируется в Барнауле и готовится к августовским соревнованиям. Однако пока не ясно пустят ли российских атлетов на турнир.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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