Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 23 июня 2020 года составило 2369

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:36:23+03:00

Еще 112 человек получили повторный отрицательный тест на коронавирус Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 23 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 23 июня 2020 года увеличилось еще на 112 человек и составило 2369.

Как сообщают в оперативном штабе Алтайского края, всего на данный момент коронавирус выявлен у 3445 жителей региона. 74 из них были выявлены за минувшие сутки. Статистика же говорит о том, что из общего числа инфицированных 356 – это дети до 17 лет включительно.

- 145 случая – завозные, в том числе два – из-за рубежа. 2219 случаев – установлены по контакту с ранее заболевшими лицами. 383 – у больных внебольничной пневмонией, 987 – у заболевших ОРВИ, в 2075 случаях – отмечается бессимптомное течение. Тяжелобольных – 64, на аппарате ИВЛ- 20. Всего выздоровело – 2369 человек, - отмечает источник.

Из числа выписанных из больниц за прошедшие сутки 96 – это взрослые, 16 – дети. Три пациента скончались. У одного из них установлено COVID-19, как основная причина смерти, у двоих – иные причины.

По состоянию на сегодняшний день на самоизоляции находятся 873 человека. Сняли медицинское наблюдение за 31114 жителями края. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 172414 человек.

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По данным оперативного штаба Алтайского края, из числа выявленных за прошедшие сутки на Барнаул приходится наибольшее количество – 24 человека (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU