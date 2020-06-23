2020-06-23T08:18:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 23 июня 2020 года составило 3445

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 23 июня 2020 года
Анна СЕМИНА
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Еще 74 случая заражения коронавирусом выявлено в Алтайском крае за прошедшие суткиЕще 74 случая заражения коронавирусом выявлено в Алтайском крае за прошедшие суткиФото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 23 июня 2020 года увеличилось еще на 74 человека и составило 3445.

По данным оперативного штаба Алтайского края, из числа выявленных за прошедшие сутки на Барнаул приходится наибольшее количество – 24 человека. Остальная география распространения выглядит следующим образом:

- Ребрихинский район – 8, Рубцовск – 7, Бийск – 6, Смоленский район – 6, Тальменский район – 6, Новоалтайск – 4, Благовещенский район – 3, Егорьевский район – 2, Зональный район – 2, Локтевский район – 2, Михайловский, Павловский, Первомайский, Шипуновский районы – по одному человеку.

Тем временем выписку получили 112 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших составило 2369 человек.

К сожалению, за прошедшие сутки зарегистрированы и летальные случаи – три человека.

- Один – COVID-19, два – иные причины смерти, - уточняют в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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