Барнаульский автовокзал возобновляет рейсы в Тогул
Автовокзал Барнаула продолжает восстанавливать ранее отмененные рейсы. Так с пятницы, 26 июня, запускается ежедневный рейс из краевой столицы в Тогул.
Как сообщают на официальном сайте перевозчика, автобусы будут проходить через Заринск и Кытманово. Отправление из краевой столицы в 8.30 утра. Прибытие в Тогул – в 12.55.
Обратно автобус отправляется из Тогула в 14 часов ровно. Прибытие в Барнаул в 18.25.
- Перевозки планируется выполнять большими автобусам вместимостью 43 места, - сообщают в барнаульском автовокзале.
Помимо этого также с пятницы возобновляются автобусные рейсы в Красноярск. Отправление из Барнаула в 15 часов. Обратно автобус выходит на маршрут в 12.40.
- Рейсы выполняются по пятницам и воскресеньям, - добавляют в автовокзале.
Билеты уже в продаже.
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ИСТОЧНИК KP.RU