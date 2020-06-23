Барнаульский автовокзал возобновляет рейсы в Тогул

23 Июнь 2020 2020-06-23T07:22:22+03:00

Автовокзал возобновляет рейсы в Тогул и Красноярск Фото: Олег УКЛАДОВ

Помимо этого запущено автосообщение с Красноярском

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Автовокзал Барнаула продолжает восстанавливать ранее отмененные рейсы. Так с пятницы, 26 июня, запускается ежедневный рейс из краевой столицы в Тогул.

Как сообщают на официальном сайте перевозчика, автобусы будут проходить через Заринск и Кытманово. Отправление из краевой столицы в 8.30 утра. Прибытие в Тогул – в 12.55.

Обратно автобус отправляется из Тогула в 14 часов ровно. Прибытие в Барнаул в 18.25.

- Перевозки планируется выполнять большими автобусам вместимостью 43 места, - сообщают в барнаульском автовокзале.

Помимо этого также с пятницы возобновляются автобусные рейсы в Красноярск. Отправление из Барнаула в 15 часов. Обратно автобус выходит на маршрут в 12.40.

- Рейсы выполняются по пятницам и воскресеньям, - добавляют в автовокзале.

Билеты уже в продаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU