В Рубцовске повысят цена за проезд в троллейбусе

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:52:21+03:00

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В Рубцовске с 1 июля подорожает стоимость билетов на проезд в троллейбусах №1 и №2. Пассажирам теперь придется заплатить 22 рубля за одну поездку, сообщает пресс-центр городской администрации. Такая же цена установлена на провоз багажа

Стоимость проездного для школьников составит 385 рублей, для студентов – 770 рублей, для граждан 990 рублей, для организаций 1200 рублей.

Подорожание билетов связано с ростом расходов на содержание троллейбусов, ГСМ, страховые выплаты и расходные материалы.

Ранее в Рубцовске с марте этого года поднялась цена за проезд в маршрутках. Раньше он составлял 22 рубля. С 12 марта по муниципальным маршрутам № 1Т, 7, 13, 14 цена выросла до 24 рублей за одну поездку.

ИСТОЧНИК KP.RU