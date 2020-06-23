2020-06-23T05:27:07+03:00
Общество

Студенты АлтГТУ впервые проходят практику дистанционно

Поделиться:
Фото из архива компанииФото из архива компании
Изменить размер текста:

У студентов второго курса института экономики и управления АлтГТУ, обучающихся по направлению «Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент», началась производственная практика на базе одного из ведущих промышленных предприятий России АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор».

Впервые практика проходит дистанционно с использованием современных технологий и средств общения. Это беспрецедентный для Алтайского края и уникальный формат проведения производственной практики, как по типу взаимодействия, так и по количеству одновременно участвующих студентов и привлеченных к процессу топ-менеджеров предприятия.

В течение четырех недель студенты будут знакомиться с деятельностью предприятия, принимать участие в мастер-классах от руководителей структурных подразделений и выполнять практические задания.

Первое онлайн-мероприятие было посвящено знакомству с предприятием. Студенты встретились с руководителем практики от предприятия – д.э.н., заместителем генерального директора по экономике АО «АПЗ «Ротор» Ириной Цомаевой и куратором практики от предприятия – руководителем внедрения ERP-системы АО «АПЗ «Ротор» Людмилой Сеченовой.

«Ежегодно коллектив завода пополняется выпускниками АлтГТУ. Завод заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с вузом по вопросам подготовки высококвалифицированных кадров. Ведущие специалисты, которые проведут для студентов мастер-классы в дистанционном формате, открыты к общению и готовы поделиться своими знаниями и опытом. Я думаю, что результаты практики будут отличными», – отметила Ирина Цомаева.

АлтГТУ и Алтайский приборостроительный завод «Ротор» уже около 20 лет являются партнерами в реализации научных и исследовательских проектов. Кроме того, технический университет – основной поставщик кадров для предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В четырех районах края ввели режим повышенной готовности
Студенты АлтГТУ впервые проходят практику дистанционно
На Алтае семилетнего ребенка, которого истязала бабушка, забрали из семьи
В Алтайском крае заработают поликлиники
В Рубцовске повысят цену за проезд в троллейбусе
В Барнауле на Аллее Памяти заложили «Капсулу времени»
Медик новоалтайской горбольницы заболел коронавирусом
Барнаульские следователи возбудили уголовное дело после падения девушки с крыши многоэтажки
Почта России в Алтайском крае расширила географию услуги электронных заказных писем
Клещи в Алтайском крае стали пассивнее
Россельхозбанк запустил акцию «Юбилейная ставка!»
Почта России изменила тарифы при перевозке грузов
Барнаульский роддом №1 открылся
Вспышка коронавируса произошла на Бийском олеумном заводе
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 22 июня 2020 года составило 2257
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 июня 2020 года составило 3371
Барнаульцев приглашают принять участие во всероссийской минуте молчания
В Барнауле девятилетний мальчик найден живым
«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдением на ЕГЭ девять тысяч аудиторий
В Алтайском крае плановую медицинскую помощь пожилые люди будут получать на дому
В Алтайском крае один пропавший 9-летний мальчик найден мертвым, другого ищут
В управлении лесами Алтайского края силовики проводят обыски
Барнаульская домработница попалась на воровстве, надев брюки хозяйки
«Эвалар» втрое увеличил продажи через онлайн-сервисы