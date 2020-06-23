Студенты АлтГТУ впервые проходят практику дистанционно

23 Июнь 2020 2020-06-23T05:27:07+03:00

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У студентов второго курса института экономики и управления АлтГТУ, обучающихся по направлению «Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент», началась производственная практика на базе одного из ведущих промышленных предприятий России АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор».

Впервые практика проходит дистанционно с использованием современных технологий и средств общения. Это беспрецедентный для Алтайского края и уникальный формат проведения производственной практики, как по типу взаимодействия, так и по количеству одновременно участвующих студентов и привлеченных к процессу топ-менеджеров предприятия.

В течение четырех недель студенты будут знакомиться с деятельностью предприятия, принимать участие в мастер-классах от руководителей структурных подразделений и выполнять практические задания.

Первое онлайн-мероприятие было посвящено знакомству с предприятием. Студенты встретились с руководителем практики от предприятия – д.э.н., заместителем генерального директора по экономике АО «АПЗ «Ротор» Ириной Цомаевой и куратором практики от предприятия – руководителем внедрения ERP-системы АО «АПЗ «Ротор» Людмилой Сеченовой.

«Ежегодно коллектив завода пополняется выпускниками АлтГТУ. Завод заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с вузом по вопросам подготовки высококвалифицированных кадров. Ведущие специалисты, которые проведут для студентов мастер-классы в дистанционном формате, открыты к общению и готовы поделиться своими знаниями и опытом. Я думаю, что результаты практики будут отличными», – отметила Ирина Цомаева.

АлтГТУ и Алтайский приборостроительный завод «Ротор» уже около 20 лет являются партнерами в реализации научных и исследовательских проектов. Кроме того, технический университет – основной поставщик кадров для предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU