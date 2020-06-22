2020-06-22T13:29:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Медик новоалтайской горбольницы заболел коронавирусом

Заразился уролог
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Больница продолжает работать в штатном режиме.Больница продолжает работать в штатном режиме.Фото: Олег УКЛАДОВ
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У сотрудника новоалтайской горбольницы им. Литвиненко подтвердился коронавирус. Об этом рассказал главврач учреждения Константин Федорюк ИА «Банкфакс».

Заболел только один специалист – им оказался врач-уролог. Его госпитализировали в ковидный госпиталь горбольницы №5 в Барнауле. Само учреждение продолжает работать в штатном режиме.

Ранее источники сообщали изданию, что заражены якобы пять сотрудников больницы: терапевт, невролог, медсестра приемного покоя и оба уролога. При этом у одного из них якобы развилась двусторонняя пневмония. Однако главврач учреждения опроверг эту информацию. По есго словам, другие сотрудники здоровы и продолжают работать.

Напомним, на сегодняшний день в Алтайском крае 3371 заболевших коронавирусом, но большинство из них уже выздоровели. Из больниц выписаны 2257 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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