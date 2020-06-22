COVID-19 постепенно уходит из Барнаула в районы Алтайского края: массовые вспышки происходят на предприятиях и в ведомствах

В краевой столице постепенно снижается число зараженных коронавирусом, однако в районах Алтайского края их количество растет О том, почему так происходит и в целом о ситуации с COVID-19 на пресс-конференции 22 июня сообщила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Нестабильная ситуация

В последние две недели после снятия первого этапа ограничений в крае фиксируют от 66 до 75 случаев заболевания. Пока ситуация расценивается как нестабильная, с тенденцией к регистрации групповых случаев заражения в медорганизациях, ведомствах и учреждениях. К счастью, дальнейшего распоряжения инфекции там не происходит.

Мужчина в маске.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Почему ситуация нестабильная и почему у нас нет снижения заболеваемости - потому что на сегодняшний день регистрируется масштабное распространение вируса среди населения Алтайского края. Это обусловлено предыдущим несоблюдением всех мероприятий, которые были утверждены нормативными документами, - отметила Ульяна Калинина.

В первую очередь, речь идет о несоблюдении режима самоизоляции и масочного режима.

Из Барнаула - в районы

Замруководителя краевого управления Роспотребнадзора отметила, что в последние дни не было крупных вспышек, поэтому и нет резкого скачка заболевших. При этом постепенно снижается число заболевших в Барнауле, идет смещение вируса по территории Алтайского края. В частности, немало заболевших зарегистрировали в Ребрихинском районе. Очаг сформировался в селе Подстепном. Во многом это связано с тем, что люди не соблюдали режим самоизоляции.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Ульяна Калинина отметила, что наблюдаются изменения в структуре заболеваемости. Увеличивается удельный вес заболевших среди людей старше 65 лет, а также среди населения в возрасте 18−29 лет. В общей возрастной структуре заболевших наибольший удельный вес приходится на работоспособное население.

Кроме того, в начале пандемии случаи заболевания коронавирусом регистрировали по контактам с зараженными, также были случаи завоза. Сейчас растет число людей без выявленного источника инфицирования. Причина - в распространении COVID-19 по региону.

Когда можно перейти к новому этапу снятия ограничений

Показатель распространения инфекции на территории региона составляет 1,04. Охват тестированием - 137,5 на 100 тыс. населения в день, а свободный коечный фонд -101,7%. Эти показатели больше нормативных.

- Для того, чтобы нам выйти на второй этап снятия ограничительных мероприятий, показатель охвата тестированием должен составлять не менее 90 на 100 тыс. населения в сутки, свободный коечный фонд - не менее 50%, коэффициент распространения - не более 0,8, - заявила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Для исключения вспышек и предупреждения заноса и распространения COVID- 19 в медорганизациях правила обязаны соблюдать сотрудники этих учреждений. Без внимания не оставили и пациентов - в поликлиниках измеряют температуру, действует масочный режим. Также важно сократить перемещение персонала между отделениями. Кроме того, при госпитализации проводят лабораторное тестирование на коронавирус.

COVID-19 в регионе

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличилось еще на 73. Таким образом, общее число инфицированных достигло 3371.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в Барнауле зарегистрировано 40 новых случаев, в Тальменском районе – пять, по четыре заболевщих в Камне-на-Оби, Рубцовске и Славгороде, три случая инфицирования обнаружили в Курьинском районе, по два в Заринске, Новоалтайске и Первомайском районе , по одному – в Бийске, Горняке, Благовещенском, Волчихинском, Мамонтовском, Михайловском и Поспелихинском районах.

Также растет число выздоровевших, их уже 2257.

На данный момент в крае 62 тяжелобольных пациента. К аппарату ИВЛ подключены 18 больных. Под меднаблюдением и на самоизоляции сейчас находятся 944 человека.

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