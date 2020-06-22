2020-06-22T12:37:09+03:00
Происшествия

Барнаульские следователи возбудили уголовное дело после падения девушки с крыши многоэтажки

Инцидент произошел 20 июня
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Девушка упала с девятого этажа.Девушка упала с девятого этажа.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле следователи возбудили дело по факту падения 14-летней девушки с крыши многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Алтайского края.

Напомним, субботу, 20 июня, в Барнауле произошел трагический случай. Трое девочек-подростков забрались на крышу дома, расположенного по адресу Малахова, 61. Одна из школьниц решила спуститься с крыши внутрь балкона, однако повиснув на краю крыши, не удержалась и упала с высоты девятого этажа на землю. По словам очевидцев, после падения девочка еще дышала около десяти минут. Однако прибывшим медикам скорой помощи не удалось ей спасти жизнь

В настоящее время следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели девочки. Расследование уголовного дела продолжается.

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По словам очевидцев, после падения девочка еще дышала (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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