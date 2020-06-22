2020-06-22T11:50:29+03:00
Общество

Почта России в Алтайском крае расширила географию услуги электронных заказных писем

Жители Алтайского края теперь могут получать судебные извещения в электронном виде
Поделиться:
К услуге можно подключиться на сайте Почты России, в мобильном приложении Почты России или через портал Госуслуг.К услуге можно подключиться на сайте Почты России, в мобильном приложении Почты России или через портал Госуслуг.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ
Изменить размер текста:

Услуга Почты России по отправке и получению электронных заказных писем теперь доступна в 72 регионах страны. На данный момент к сервису подключены четыре млн пользователей и семь тысяч организаций. Жители Алтайского края теперь могут получать судебные извещения в электронном виде.

Также в личном кабинете на сайте Почты России в цифровом варианте можно получать извещения от ГИБДД, постановления о возбуждении исполнительного производства, судебные извещения, уведомления от Пенсионного фонда и многих других отправителей – государственных ведомств и юридических лиц. Список организаций, использующих электронные заказные письма, зависит от региона. Почта России планирует к концу 2020 года подключить к сервису 90% страны.

– Среди преимуществ данного сервиса – моментальность доставки, сохранность отправления, его юридическая значимость. Почта России использует новые технологии, чтобы предоставлять клиентам услуги высокого качества, отвечающие запросам времени», – отмечает заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

Услуга пользуется популярностью и набирает обороты. В 2019 году объем цифровых отправлений вырос на 25 млн по сравнению с 2018 годом. В прошлом году Почта России доставила 500 млн заказных писем, из них 74 млн были направлены получателям в электронном виде.

Главный плюс сервиса в том, что отправка и получение таких писем не требуют похода в почтовое отделение. К услуге можно подключиться на сайте Почты России, в мобильном приложении Почты России или через портал Госуслуг. В 2019 году количество зарегистрированных пользователей составило 3,3 млн, что на 73% превышает показатель 2018 года. По состоянию на май 2020 года система насчитывает уже четыре млн клиентов.

Если получатель подключен к данной услуге, он моментально получит письмо в личном кабинете в цифровом формате. Если он еще не зарегистрирован в системе, то письмо будет распечатано и отправлено ему традиционным способом.

Подробная информация о способе подключения к онлайн сервису электронных заказных писем доступна на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медик новоалтайской горбольницы заболел коронавирусом
Барнаульские следователи возбудили уголовное дело после падения девушки с крыши многоэтажки
Почта России в Алтайском крае расширила географию услуги электронных заказных писем
Клещи в Алтайском крае стали пассивнее
Россельхозбанк запустил акцию «Юбилейная ставка!»
Почта России изменила тарифы при перевозке грузов
Барнаульский роддом №1 открылся
Вспышка коронавируса произошла на Бийском олеумном заводе
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 22 июня 2020 года составило 2257
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 июня 2020 года составило 3371
Барнаульцев приглашают принять участие во всероссийской минуте молчания
В Барнауле девятилетний мальчик найден живым
«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдением на ЕГЭ девять тысяч аудиторий
В Алтайском крае плановую медицинскую помощь пожилые люди будут получать на дому
В Алтайском крае один пропавший 9-летний мальчик найден мертвым, другого ищут
В управлении лесами Алтайского края силовики проводят обыски
Барнаульская домработница попалась на воровстве, надев брюки хозяйки
«Эвалар» втрое увеличил продажи через онлайн-сервисы