Почта России в Алтайском крае расширила географию услуги электронных заказных писем

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:50:29+03:00

К услуге можно подключиться на сайте Почты России, в мобильном приложении Почты России или через портал Госуслуг. Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ

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Услуга Почты России по отправке и получению электронных заказных писем теперь доступна в 72 регионах страны. На данный момент к сервису подключены четыре млн пользователей и семь тысяч организаций. Жители Алтайского края теперь могут получать судебные извещения в электронном виде.

Также в личном кабинете на сайте Почты России в цифровом варианте можно получать извещения от ГИБДД, постановления о возбуждении исполнительного производства, судебные извещения, уведомления от Пенсионного фонда и многих других отправителей – государственных ведомств и юридических лиц. Список организаций, использующих электронные заказные письма, зависит от региона. Почта России планирует к концу 2020 года подключить к сервису 90% страны.

– Среди преимуществ данного сервиса – моментальность доставки, сохранность отправления, его юридическая значимость. Почта России использует новые технологии, чтобы предоставлять клиентам услуги высокого качества, отвечающие запросам времени», – отмечает заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

Услуга пользуется популярностью и набирает обороты. В 2019 году объем цифровых отправлений вырос на 25 млн по сравнению с 2018 годом. В прошлом году Почта России доставила 500 млн заказных писем, из них 74 млн были направлены получателям в электронном виде.

Главный плюс сервиса в том, что отправка и получение таких писем не требуют похода в почтовое отделение. К услуге можно подключиться на сайте Почты России, в мобильном приложении Почты России или через портал Госуслуг. В 2019 году количество зарегистрированных пользователей составило 3,3 млн, что на 73% превышает показатель 2018 года. По состоянию на май 2020 года система насчитывает уже четыре млн клиентов.

Если получатель подключен к данной услуге, он моментально получит письмо в личном кабинете в цифровом формате. Если он еще не зарегистрирован в системе, то письмо будет распечатано и отправлено ему традиционным способом.

Подробная информация о способе подключения к онлайн сервису электронных заказных писем доступна на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU