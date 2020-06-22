2020-06-22T11:11:29+03:00
Экономика

Россельхозбанк запустил акцию «Юбилейная ставка!»

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Россельхозбанк запустил специальную акцию «Юбилейная ставка!», приуроченную к 20-летию Банка. В рамках акции клиенты могут открыть срочный вклад «Доходный» по ставке до 6,1% годовых.

Акция действует 1 месяц с 15 июня по 14 июля 2020 года. В период действия специальных условий клиенты РСХБ могут открыть вклад «Доходный» на срок от 6 месяцев до 4 лет, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальная сумма вклада – 10 тыс. рублей. Оформить вклад можно как в отделении Банка, так и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк» в период проведения акции.

«В честь празднования юбилея Россельхозбанка мы улучшили условия по вкладу «Доходный» и сделали ставки по нему более привлекательными для наших клиентов. Банк постоянно развивает свою продуктовую линейку и стремится предложить своим клиентам лучшие финансовые решения. Также в рамках празднования своего 20-летия Банк запустил акцию «Кредит Юбилейный» по потребительским кредитам без залога и поручительств», - подчеркнула руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

В рамках акции по ставке от 6,9% годовых можно оформить кредит на любые цели на сумму до 5 млн руб. либо рефинансировать кредиты, ранее накопленные в других банках, с получением дополнительных средств на личные нужды, на общую сумму до 3 млн руб. Кредитование осуществляется на срок до 7 лет.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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