Почта России изменила тарифы при перевозке грузов

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:56:14+03:00

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Почта России изменила тарифы при перевозке сборных грузов. Теперь стоимость доставки рассчитывается за общий вес партии без учета объемов. С 1 июня максимальный вес одного отправления в составе сборного груза увеличился с 31.5 кг до 50 кг, а объявленная ценность отправления возросла с 200 тыс. до 3 миллионов рублей.

Услуга доступна по всей стране. Поставщики розничных сетей и маркетплейсов уже могут отправить сборные партии товаров из 85 городов. Прием ведется в отделениях почтовой связи для корпоративных клиентов и в сортировочных центрах. Отправитель также может подключить услугу «Курьерский сбор» и сдавать груз на своей территории.

- Почта России становится полноценным игроком на рынке доставки сборных грузов. Тарификация физического веса в этом сегменте – это то, что ждал рынок. С обновленной услугой розничные продавцы смогут отправлять партии своих товаров на склады торговых сетей и маркетплейсов по самым привлекательным условиям, что очень важно в условиях существенного спада в традиционном ритейле, – отмечает заместитель генерального директора Почты России по электронной коммерции Алексей Скатин.

ИСТОЧНИК KP.RU