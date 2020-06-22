Барнаульский роддом №1 открылся

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:37:23+03:00

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С 22 июня барнаульский родильный дом №1 возобновил работу. Напомним, медучреждение закрылось в мае после того, как у одной из рожениц выявили коронавирус. Там должны были провести дезинфекцию и подготовиться к приему пациенток с учетом возможных заносов инфекции в клинику. Однако после проверки Миздрав не разрешил открыться из-за неготовности к работе в условиях пандемии.

Теперь в роддоме создали автономный обсерватор для женщин, которые могут быть заражены коронавирусом. 18 июня Дмитрий Попов выразил готовность подписать приказ об открытии учреждения.

– Мы принимаем только тех, у кого ранее результаты были отрицательные. Если анализу больше семи дней, такую пациентку нельзя пускать в общую сеть. Мы берем у нее мазок на COVID-19, к концу вторых суток он приходит. Если результат отрицательный, то поднимаем ее в общее отделение, – рассказала Елена Новикова, и.о. главного врача.

За обсерватором закреплен отдельный медперсонал, который будет работать исключительно в нем. В палатах будут размещать по две женщины вместо трех, как это было раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU