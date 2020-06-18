2020-06-18T12:45:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Барнаульскому роддому №1 разрешили открыться после громкого скандала с увольнением главврача

Медучреждение начнет принимать рожениц с 22 июня
Татьяна ГЕЙНРИХ
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В роддоме начнут прием со следующей недели.В роддоме начнут прием со следующей недели.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульский родильный дом №1 планируют открыть с понедельника, 22 июня. Добро на это дал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов после очередной проверки.

Напомним, еще в мае у одной из пациенток роддома обнаружили COVID-19. После этого учреждение закрыли на дезинфекцию и дали время, чтобы персонал «вооружился» в соответствии с требованиями пандемии. Однако во время контрольной проверки Минздарва выяснилось, что роддом совершенно не готов вновь распахнуть свои двери – средств защиты было недостаточно (всего на один день), подготовка медперсонала к работе в условиях возможного появления случаев заболевания коронавирусом не проведена и т.д. В итоге главного врача уволили. На данный момент роддом исправил все недочеты.

Создан обсерватор

На базе акушерского обсервационного отделения в родительном доме обустроили новый приемный покой. В это отделение будут попадать женщины, у которых после первого теста на коронавирус прошло больше семи дней. Конечно же, результат должен быть отрицательным.

– Мы принимаем только тех, у кого ранее результаты были отрицательные. Если анализу больше семи дней, такую пациентку нельзя пускать в общую сеть. Мы берем у нее мазок на COVID-19, к концу вторых суток он приходит. Если результат отрицательный, то поднимаем ее в общее отделение, – рассказала Ирина Новикова, и.о. главного врача.

И.о. главного врача Ирина Новикова демонстрирует Дмитрию Попову подготовку роддома. Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ

И.о. главного врача Ирина Новикова демонстрирует Дмитрию Попову подготовку роддома.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ

За обсерватором закреплен отдельный медперсонал, который будет работать исключительно в этом приемном покое. В палатах будут размещать по две женщины вместо трех, как это было раньше. Разработан специальный план передвижения пациенток и сотрудников. Приемно-диагностическое отделение полностью изолировали от остальной части здания.

А если обнаружат коронавирус?

Вполне возможно, что повторный тест на коронавирус у пациентки окажется положительным. Что тогда?

– Если у одной из женщин приходит положительный мазок, мы вызываем специальную машину скорой помощи и вывозим всю палату в роддом №11. Инфицированную помещают в бокс, а другую как контактную кладут в палату под контроль на 14 дней, – разъяснила и.о. главного врача роддома №1 Ирина Новикова.

Сейчас родддом заготовил средства индивидуальной защиты на два месяца вперед, хотя на момент прошлой проверки их не хватило бы и на один день.

Последние штрихи

Роддом готов открыться хоть сегодня, не хватает только новых дверей в приемном покое.

– Так как здание старое, потолки высокие, в приемном покое стоит нестандартная дверь, поэтому нам ее изготавливают специально, – говорит Новикова. – Завтра дверь привезут, мы все полностью продезинфицируем, установим везде кварцы и в понедельник будем готовы к приему!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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