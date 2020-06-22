2020-06-22T10:04:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 22 июня 2020 года составило 2257

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 22 июня 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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За последние сутки в Алтайском крае из больниц выписались еще 28 пациентов.За последние сутки в Алтайском крае из больниц выписались еще 28 пациентов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За последние сутки в Алтайском крае из больниц выписались еще 28 пациентов, у которых ранее был обнаружен коронавирус. Среди них 25 взрослых и три ребенка. Смертельных случаев не зарегистрировано.

Всего в регионе коронавирусом заболел 3371 человек. Из общего числа инфицированных 145 случаев – завозные, два из них привезли вирус из-за рубежа), в 2191 случае пациенты контактировали с ранее заболевшими. В 379 коронавирус диагностировали у больных внебольничной пневмонией, а 946 – у заболевших ОРВИ, в 2048 случаях заболевшие не замечали у себя никаких симптомов.

На данный момент в крае 62 тяжелобольных пациента. К аппарату ИВЛ подключены 18 больных. Под меднаблюдением и на самоизоляции сейчас находятя 944 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция более, чем для 30 тыс. человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано свыше 169 тыс. человек.

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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 июня 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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