Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 июня 2020 года составило 3371
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 июня 2020 года увеличилось еще на 73. Итого общее число инфицированных достигло 3371.
Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в Барнауле зарегистрировано 40 новых случаев, в Тальменском районе – пять, по четыре заболевщих в Камне-на-Оби, Рубцовске и Славгороде, три случая инфицирования обнаружили в Курьинском районе, по два в Заринске, Новоалтайске и Первомайском районе , по одному – в Бийске, Горняке, Благовещенском, Волчихинском, Мамонтовском, Михайловском и Поспелихинском районах.
Сейчас специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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