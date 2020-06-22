2020-06-22T11:11:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 июня 2020 года составило 3371

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 июня 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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В алтайском крае зарегистрировано 73 новых случая.В алтайском крае зарегистрировано 73 новых случая.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 июня 2020 года увеличилось еще на 73. Итого общее число инфицированных достигло 3371.

Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в Барнауле зарегистрировано 40 новых случаев, в Тальменском районе – пять, по четыре заболевщих в Камне-на-Оби, Рубцовске и Славгороде, три случая инфицирования обнаружили в Курьинском районе, по два в Заринске, Новоалтайске и Первомайском районе , по одному – в Бийске, Горняке, Благовещенском, Волчихинском, Мамонтовском, Михайловском и Поспелихинском районах.

Сейчас специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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