В Барнауле девятилетний мальчик найден живым

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:38:18+03:00

Ранее он ушел на прогулку и не вернулся

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В Барнауле нашли пропавшего ранее девятилетнего мальчика, сообщают в соцсетях краевого поискового отряда «Лиза Алерт». Напомним, ребёнок девяти лет ушел 21 июня на прогулку и не вернулся. Сегодня он найден живым.

Ранее волонтеры обнаружили тело девятилетнего мальчика, который пропал в селе Заводское Троицкого района.

– Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким, – написали в соцсетях поискового отряда.

20 июня ребенок также не вернулся домой с прогулки.

Если пропал близкий человек, нужно позвонить по бесплатному федеральному номеру отряда 8 800 700 54 52 или оставить заявку на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU