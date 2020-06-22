В Барнауле девятилетний мальчик найден живым
В Барнауле нашли пропавшего ранее девятилетнего мальчика, сообщают в соцсетях краевого поискового отряда «Лиза Алерт». Напомним, ребёнок девяти лет ушел 21 июня на прогулку и не вернулся. Сегодня он найден живым.
Ранее волонтеры обнаружили тело девятилетнего мальчика, который пропал в селе Заводское Троицкого района.
– Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким, – написали в соцсетях поискового отряда.
20 июня ребенок также не вернулся домой с прогулки.
Если пропал близкий человек, нужно позвонить по бесплатному федеральному номеру отряда 8 800 700 54 52 или оставить заявку на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU