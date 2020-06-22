В Алтайском крае один пропавший 9-летний мальчик найден мертвым, другого ищут
В Барнауле ищут девятилетнего мальчика, который 21 июня ушел на прогулку и не вернулся. Данные ребенка и приметы опубликованы в группах поискового отряда «Лиза Алерт».
Ребенок был одет серо-белую в клетку или светло-коричневую куртку, черный спортивный костюм, на ногах – кеды на липучках. Мальчик худощавого телосложения, 130 см ростом, глаза – карие, волосы – короткие светло-русые.
Информацию о местонахождении пропавшего просят сообщить по телефону: 112 или 8-800-700-54-52.
Ранее волонтеры обнаружили тело девятилетнего мальчика, который пропал в селе Заводское Троицкого района.
– Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким, – пишут в соцсетях организации.
20 июня ребенок также не вернулся домой с прогулки.
ИСТОЧНИК KP.RU