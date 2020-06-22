В Алтайском крае один пропавший 9-летний мальчик найден мертвым, другого ищут

22 Июнь 2020 2020-06-22T07:32:11+03:00

Ранее волонтеры обнаружили тело девятилетнего мальчика, который пропал в селе Заводское Троицкого района. Фото: Олег УКЛАДОВ

Оба мальчика ушли на прогулку и не вернулись

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В Барнауле ищут девятилетнего мальчика, который 21 июня ушел на прогулку и не вернулся. Данные ребенка и приметы опубликованы в группах поискового отряда «Лиза Алерт».

Ребенок был одет серо-белую в клетку или светло-коричневую куртку, черный спортивный костюм, на ногах – кеды на липучках. Мальчик худощавого телосложения, 130 см ростом, глаза – карие, волосы – короткие светло-русые.

Информацию о местонахождении пропавшего просят сообщить по телефону: 112 или 8-800-700-54-52.

Ранее волонтеры обнаружили тело девятилетнего мальчика, который пропал в селе Заводское Троицкого района.

– Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким, – пишут в соцсетях организации.

20 июня ребенок также не вернулся домой с прогулки.

ИСТОЧНИК KP.RU