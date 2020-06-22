2020-06-22T04:52:24+03:00
Экономика

«Эвалар» втрое увеличил продажи через онлайн-сервисы

За первые пять месяцев доля онлайн продаж в общем обороте компании превысила 10%.
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Структура спроса в этот период во многом определялась влиянием пандемии.Структура спроса в этот период во многом определялась влиянием пандемии.Фото: ЗАО «Эвалар»
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За первые пять месяцев 2020 года «Эвалар» значимо нарастил объемы продаж в e-commerce, в итоге доля онлайн продаж в общем обороте компании превысила 10%.

В компании связывают такую картину с не только с очевидным ростом аудитории онлайн-каналов из-за объявленного режима самоизоляции, но также с заведением нового ассортимента «Эвалар» на топовые е-comm площадки и онлайн сервисы и развитием собственного маркет плейса. Председатель совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева подчеркнула:

- По итогам пяти месяцев 2020 года рост продаж через канал e-comm включая внеаптечные сервисы у нас составил +205%. Мы видим, что в условиях пандемии люди стали активнее заказывать категорию БАД именно онлайн. Значимым событием для нас также стало заключение прямого контракта с Wildberries и заведение широкого ассортимента на данную площадку. Преимущества онлайн сервисов заключается в их готовности представлять новый ассортимент, что обеспечивает рост и быстрый доступ клиента к новинке. Плюс, «Эвалар» продолжает активно развивать собственный е-commerce канал - маркетплейс товаров для здоровья и красоты «Фитомаркет».

Аналитики компании отмечают, что структура спроса в этот период во многом определялась влиянием пандемии, связанным с самоизоляцией малоподвижным образом жизни и потребностью справиться со стрессом. Так, драйверами продаж в категории БАД в указанный период стали препараты для укрепления иммунитета, средства для нормализации функций ЖКТ и препараты для контроля и коррекции веса, а также успокаивающие средства разных форм выпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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