Дмитрий Попов: «Врачи с одной стороны – простые люди, с другой – настоящие герои»

21 июня отмечается День медицинского работника. Медики всегда были героями, но именно в этом году из-за коронавируса на них выпала самая тяжелая и сложная работа. Сегодня в Алтайском крае работают 30 тысяч медработников. Это более 8 тысяч врачей, 22 тысяч средних и около 2 тысяч младших медицинских работников, которые трудятся в краевых учреждениях, фельдшерско-акушерских пунктах, участковых и районных больницах. Как живет медицина в это непростое время, рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

– Сколько сотрудников сферы здравоохранения сейчас работают на передовой, борясь с коронавирусом?

– Сегодня более 1500 человек оказывают медицинскую помощь в ковидных госпиталях. В первую очередь это врачи-инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи, реаниматологи. На этапе выявления в этом участвуют персонал в наших поликлиниках и бригады скорой медицинской помощи, которые выезжают на вызовы.

– Какая работа была проделана за этот период?

– За короткий период времени мы создали новые структурные подразделения компьютерной томографии с целью исключения пневмонии вирусной природы. Теперь на базе наших диагностических центров и некоторых больниц (например, в Славгороде и Камне-на-Оби) проводим данную диагностику. Это позволяет, не дожидаясь результатов ПЦР-диагностики, определять тактику лечения и своевременно оказывать необходимую помощь. Также мы в крайне короткий период времени реализовали амбулаторное ведение бессимптомных пациентов и больных, у которых болезнь протекает в легкой степени тяжести. Это позволяет серьёзным образом разгрузить госпитальную базу. Сегодня практически половина пациентов лечатся амбулаторно. Буквально за две недели мы создали службу лабораторной ПЦР-диагностики. Следующим этапом развития лабораторной диагностики будет выявление иммуноглобулина в части иммунного статуса, напряженности иммунитета у медицинского персонала, у групп риска и в последующем у населения Алтайского края для того, чтобы понимать охват коронавируса в регионе.

– Какая работа велась по другим направлениям медицины в период пандемии?

– Мы прекрасно понимаем, что больные с инфарктами, инсультами, пациенты хирургического, гинекологического профиля и других, где требуется экстренная помощь, должны получать ее оперативно. Данный приоритет был сохранен. И уже сейчас есть результаты, которые демонстрируют результативность этой работы в целом. За первый квартал 2020 года в Алтайском крае умерло на 943 человека меньше по сравнению с этим же периодом в прошлом году. У нас проводятся ежедневные планерки на краевом уровне, где мы разбираем экстренные ситуации – инсульт, инфаркт, тяжелая пневмония. В круглосуточном режиме решаем, оказать ли помощь больному в районной больнице или транспортировать пациента в краевое медучреждение.

Врачей поздравляют с праздникомФото: Олег УКЛАДОВ

– Как вы думаете, новые технологии, новые службы будут востребованы после того, как пандемия коронавируса закончится?

– Новые форматы, которые мы реализовали – не на один день. Конечно, все это будет востребовано в будущем. Например, при центре медицинской профилактики был создан амбулаторный центр лечения больных с коронавирусной инфекцией. Мы однозначно переформатируем его для дистанционного ведения больных с хроническими заболеваниями. Раньше для нас технологии дистанционного консультирования были какими-то заоблачными, сегодня они хорошо вписываются в созданную структуру.

– Мы, обычные люди, воспринимаем врачей, работающих с коронавирусными больными, как героев. А вы как к этому мнению относитесь?

– Двояко. Медициной работник – это обычный человек, но его отличает чувство долга, профессионализм и преданность своему делу. Это те качества, которые сегодня ярко проявляются в отрасли. С одной стороны – это простые люди со своими проблемами, неурядицами, бедами. Но, с другой стороны, они действительно герои – их труд очень тяжел.

– Все справляются?

– Одни активно включились в работу, другие, понимая, что интенсивность будет намного выше, решили уйти. Мы привлекаем медработников и из других стационаров – из кардиологического и онкологического диспансеров, из районных больниц. Это и большая помощь краевым учреждениям, и бесценный опыт для врачей, которые будут готовы оказывать эту помощь у себя в районах.

Фото Минздрава края

– Какие планы будут реализованы, несмотря на коронавирус?

– На сегодня мы ни от чего не отказались. Продолжаем формировать и усиливать межрайонные медицинские организации, нарастили объемы на будущее для городских больниц – сегодня это горбольницы №4, №5, №12 Барнаула. Также в этом году сделали упор на усиление служб реанимации и хирургии. Деньги, выделенные из федерального бюджета, ушли на покупку средств индивидуальной защиты, создание почти 50 новых реанимационных мест, также мы приобретем четыре компьютерных томографа. Эти томографы позволят выявлять не только ковидную пневмонию, но и онкологические заболевания, инсульт. Это задел на будущее. Средства из краевого бюджета направим на модернизацию межрайонных центров, материально-техническое укрепление операционных блоков и ряд других направлений. В рамках нацпроекту «Здравоохранение» упор в этом году сделан на онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, а также детскую медицину. Так, например, в этом году мы планируем отремонтировать 21 детскую поликлинику. И мы это делаем, при этом оснастим их современным медицинским оборудованием. Также до конца года в Алейске будет сдан центр амбулаторной онкологической помощи.

– Какое внимание сейчас уделяется повышению уровню профессионализма медработников?

– В первую очередь мы занимаемся формированием компетенций врачей, которые работают в районах. Узкий специалист в районе может быть не настолько востребован. Поэтому его обучение смежным специальностям, например, хирургия и эндоскопия, УЗИ-диагностика и гинекология, работа терапевта и функциональная диагностика – очень эффективно. Это формирует грамотного специалиста. Также в этом году хотим приступить к реализации программ по менеджменту здравоохранения. Это пересмотр всех тех процессов, которые происходят на уровне ЦРБ. Внутри каждой организации буду эксперты, которые начнут заниматься так называемым бережливым производством.

– Как вы в целом оцениваете нынешнюю ситуацию в системе здравоохранения?

– Это серьезный вызов перед системой здравоохранения, который продиктован эпидемиологической ситуацией. Врачебное сообщество борется с ранее неизвестным вирусом. Сейчас нужно очень быстро приобретать новый опыт, формировать новое мышление у медицинского персонала. Важно научиться взаимодействовать разным структурным подразделениям, создавать новые подходы в диагностике и в лечении этого заболевания. С другой стороны всегда были, есть и будут пациенты, которые нуждаются в экстренной помощи по другим заболеваниям. Наложение всех этих аспектов является серьезным вызовом, с которым наше здравоохранение успешно справляется.

- В преддверии профессионального праздника, что бы вы хотели сказать своим коллегам?

- Я хочу сказать слова благодарности каждому медицинскому работнику за то понимание, тот профессионализм, который они демонстрируют. Снижение смертности – это их каждодневная круглосуточная работа. Нередко они забывают о себе, когда борются за жизнь другого человека. В преддверии Дня медицинского работника хотелось бы пожелать, конечно же, крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких!