Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 21 июня 2020 года составило 436
Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 21 июня 2020 года увеличилось еще на 15. Сейчас в регионе зарегистрировано 436 фактов инфицирования.
Как сообщает региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сутки коронавирус выявили у 11 жителей Кош-Агачского района (один из них - ребенок), двух жителей Горно-Алтайска, одного жителя Майминского района и мужчины из другого региона, прибывшего в Майму.
- 14 из 15 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В трёх случаях диагностированы симптомы заболевания, - отметили в штабе.
Кроме того, семь пациентов за сутки выздоровели и выписались из больницы. Всего в Республике Алтай вылечились от коронавируса 178 человек.
За весь период в регионе на наличие инфекции обследовано более 30 тысяч человек. Медики продолжают наблюдение за 1197 пациентами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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