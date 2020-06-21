Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 21 июня 2020 года составило 436

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:01:12+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 21 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 21 июня 2020 года увеличилось еще на 15. Сейчас в регионе зарегистрировано 436 фактов инфицирования.

Как сообщает региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сутки коронавирус выявили у 11 жителей Кош-Агачского района (один из них - ребенок), двух жителей Горно-Алтайска, одного жителя Майминского района и мужчины из другого региона, прибывшего в Майму.

- 14 из 15 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В трёх случаях диагностированы симптомы заболевания, - отметили в штабе.

Кроме того, семь пациентов за сутки выздоровели и выписались из больницы. Всего в Республике Алтай вылечились от коронавируса 178 человек.

За весь период в регионе на наличие инфекции обследовано более 30 тысяч человек. Медики продолжают наблюдение за 1197 пациентами.

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ИСТОЧНИК KP.RU