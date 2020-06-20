Коронавирус в Барнауле, последние новости на 21 июня 2020: рост числа выздоровевших и заболевших

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 21 июня 2020 года выглядят следующим образом - в крае число выздоровевших за сутки превысило количество заболевших. При этом растет и число умерших пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 73 заболевших коронавирусом. Выздоровело – 90, скончались 3 человека, один из них от COVID-19.

Всего в крае в настоящее время 3226 инфицированных, а 2217 пациентов выздоровели.

По данным от 20 июня, новых заболевших выявили: в Барнауле – 49 человек, Камне-на-Оби – 3, Ребрихинском районе – 3, Тальменском районе – 3, Каменском районе – 2, Мамонтовском районе – 2, Новоалтайске – 2, Первомайском районе – 2, Рубцовске – 2, Калманском ,Кулундинском, Смоленском, Советском, Топчихинском районах – по 1 человеку.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Из общего числа зараженных 143 случая – завозные (2 – из-за рубежа). 2121 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 362 – у больных внебольничной пневмонией, 886 – у заболевших ОРВИ, в 1978 случаях – бессимптомное течение.Тяжелобольных – 44, на аппарате ИВЛ- 14.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончались 52 человека с кронавирусом, в том числе 28 случаев от COVID-19, 21 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

На COVID-19 в регионе обследовали более 164 тыс. человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 905 человек.

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