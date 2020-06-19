2020-06-19T17:45:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Алтайском плане продлен запрет на работу турбаз

Виктор Томенко внес изменения в указ по коронавирусу
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае пока не снижается.Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае пока не снижается.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае продлен запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах. Ограничения действуют на основании нового указа губернатора региона Виктора Томенко.

19 июня Томенко провел очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В результате заседания было принято решение поэтапно возобновлять плановую медицинскую помощь с 22 июня, однако в туристической отрасли ограничения продлили.

Напомним, ранее бронирование мест, прием и размещение граждан в гостевых домах, домах отдыха, турбазах, пансионатах, кемпингах, сельских гостевых домах и других подобных объектах было запрещено до 22 июня.

Эпидостановка в Алтайском крае сохраняет прежние позиции. Каждый день регистрируются по 60-70 новых случаев заболевания. За минувшие сутки выявлено 75 новых заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском плане продлен запрет на работу турбаз
В Алтайском крае возобновляют плановую медицинскую помощь
В Алтайском крае пенсионерка связывала внука и запирала его в погребе
Барнаульские футболисты начнут тренировать уже со следующей недели
Неудовлетворенный бийчанин поджег дом знакомой за отказ вступить с ним в интимные отношения
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 19 июня 2020 года составило 2127
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
Напротив барнаульского зоопарка появится альпийская горка
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 19 июня 2020 года составило 49
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 19 июня 2020 года составило 3153
В Барнауле почти неделю ищут 41-летнего мужчину
На Алтае автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
Житель Норильска пытался дать взятку алтайскому полицейскому
Число клиентов в офисах ВТБ выросло на треть
Умер замглавы Рубцовска Михаил Одокиенко
В Барнауле автомобиль сбил четырехлетнего ребенка
Жителя Барнаула обманули при покупке запчастей
Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 19 июня 2020 года составило 396
В Алтайском крае судят молодого человека за вымогательство 1 тыс. рублей
Восьми алтайским ветеранам дали новое жилье
Бабушка отсудила за гибель внучки в ДТП 600 тысяч рублей
В Барнауле на десяти участках начался ремонт тепловых сетей