В Алтайском плане продлен запрет на работу турбаз
В Алтайском крае продлен запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах. Ограничения действуют на основании нового указа губернатора региона Виктора Томенко.
19 июня Томенко провел очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В результате заседания было принято решение поэтапно возобновлять плановую медицинскую помощь с 22 июня, однако в туристической отрасли ограничения продлили.
Напомним, ранее бронирование мест, прием и размещение граждан в гостевых домах, домах отдыха, турбазах, пансионатах, кемпингах, сельских гостевых домах и других подобных объектах было запрещено до 22 июня.
Эпидостановка в Алтайском крае сохраняет прежние позиции. Каждый день регистрируются по 60-70 новых случаев заболевания. За минувшие сутки выявлено 75 новых заболевших коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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