В Алтайском плане продлен запрет на работу турбаз

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:45:03+03:00

Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае пока не снижается. Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Томенко внес изменения в указ по коронавирусу

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В Алтайском крае продлен запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах. Ограничения действуют на основании нового указа губернатора региона Виктора Томенко.

19 июня Томенко провел очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В результате заседания было принято решение поэтапно возобновлять плановую медицинскую помощь с 22 июня, однако в туристической отрасли ограничения продлили.

Напомним, ранее бронирование мест, прием и размещение граждан в гостевых домах, домах отдыха, турбазах, пансионатах, кемпингах, сельских гостевых домах и других подобных объектах было запрещено до 22 июня.

Эпидостановка в Алтайском крае сохраняет прежние позиции. Каждый день регистрируются по 60-70 новых случаев заболевания. За минувшие сутки выявлено 75 новых заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU