2020-06-20T14:47:47+03:00
Общество

В Барнауле полицейские получили 12 новых служебных автомобилей

Ключи вручил начальник городского управления МВД Александр Майдоров
САНТАЛОВ Константин
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В Барнауле полицейские получили 12 новых служебных автомобилей.В Барнауле полицейские получили 12 новых служебных автомобилей.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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Сотрудники УМВД России по Барнаулу получили 12 новых автомобилей LADA Granta и LADA 2131. Ключи вручил начальник городского управления МВД Александр Майдоров, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобили предназначены для участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска и оперативно-сыскного отдела. Александр Майдоров сообщил, что автомобили полиции всегда на виду у жителей, “поэтому должны содержаться в образцовом порядке и чистоте”.

В МВД подчериквают, что новая техника повысит оперативность, слаженность и эффективность работы полиции в борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка, позволив своевременно реагировать на обращения граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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