В Барнауле полицейские получили 12 новых служебных автомобилей
Сотрудники УМВД России по Барнаулу получили 12 новых автомобилей LADA Granta и LADA 2131. Ключи вручил начальник городского управления МВД Александр Майдоров, сообщает пресс-служба ведомства.
Автомобили предназначены для участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска и оперативно-сыскного отдела. Александр Майдоров сообщил, что автомобили полиции всегда на виду у жителей, “поэтому должны содержаться в образцовом порядке и чистоте”.
В МВД подчериквают, что новая техника повысит оперативность, слаженность и эффективность работы полиции в борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка, позволив своевременно реагировать на обращения граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU