2020-06-20T07:42:36+03:00
Происшествия

Житель Алтайского края насмерть забил знакомого

Теперь обвиняемого ждет суд
САНТАЛОВ Константин
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Кулак.Кулак.Фото: pixabay.com
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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Смоленского района, обвиняемого убийстве, сообщает краевой Следком

По данным следствия, все произошло днем в марте этого года. Мужчина был в гостях у жителя одного из сел Смоленского района и выпивал. Между приятелями возникла словесная ссора, из-за того, что хозяин дома оскорбительно высказался в адрес гостя.

- Мужчина на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес потерпевшему руками и ногами, а затем деревянным табуретом не менее 27 ударов по голове и телу, - отмечают в ведомстве.

От полученных телесных повреждений 64-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.

Напомним, ранее жителя Бийска признали виновным в покушении на убийство шести человек путем поджога частного дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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