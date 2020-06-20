Элитную овцеферму Гукова могу закрыть в Алтайском крае

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:37:34+03:00

Это может произойти по нескольким причинам

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Известную овцеферму крестьянского хозяйства Александра Гукова могут закрыть. На это есть несколько причин, сообщает «Алтайская правда».

Ветслужба России ввела понятие «регионизация». Согласно новым законам те хозяйства, которые находятся в приграничной зоне, обязаны делать своим овцам прививки против ящура.

Это ударило по экономике племрепродуктора, потому что овец можно продавать только тем хозяйствам, в которых животные привиты от ящура, а их ограниченный круг. Если ранее племпродажа приносила до 5-6 млн рублей прибыли, то сейчас этот показатель стремится к нулю.

По данным издания, подкосило хозяйство Александра Гукова и то, что изменились принципы государственной погектарной поддержки.

Исполнительный директор крестьянского хозяйства Вячеслав Гуков намерен в течение года подвести итоги и подсчитать баланс. Если он будет отрицательным, то племрепродуктор придется закрыть.

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ИСТОЧНИК KP.RU