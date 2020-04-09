2020-04-09T09:26:47+03:00
Общество

Власти рассказали, как пандемия коронавируса повлияла на сельское хозяйство в Алтайском крае

О работе аграриев в период самоизоляции сообщил зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов
САНТАЛОВ Константин
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Сельхозтехника в Алтайском крае.Сельхозтехника в Алтайском крае.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Барнауле: согласно последним новостям на 9 апреля 2020 года несмотря на режим самоизоляции аграрии региона продолжают свою работу. О том, как пандемия повлияла на сельскохозяйственную отрасль и на какую продукцию наблюдается повышенный спрос на пресс-конференции 9 апреля рассказал заместителя председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Труд в привычном режиме

Александр Лукьянов отметил, что в настоящее время, несмотря на пандемию, предприятия агропромышленного комплекса Алтайского края продолжают работать в нормальном режиме.

- Введенный в стране и в нашем регионе режим самоизоляции, а также ряд документов, принятых губернатором Алтайского края Виктором Томенко, дают возможность хозяйствам и агроснабженческим компаниям продолжать свою деятельность, - подчеркнул зампред правительства региона.

Он добавил, что в целом готовность к проведению комплекса весенне-полевых работ в Алтайском крае высокая. Раннее весеннее боронование уже началось на отдельных участках, освободившихся от снега. В частности, работы проводят аграрии Усть-Пристанского, Кулундинского, Ключевского, Угловского и Михайловского районов.

Техника в регионе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Техника в регионе.Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам Александра Лукьянова, посевная площадь в Алтайском крае составит не менее 5 млн 200 тыс. га. Это больше, чем уровень прошлого года.

- Предприятием рекомендуют соблюдать севообороты, технологии возделывания сельхозкультур, чтобы получать высокий урожай высококачественного сырья. Оно востребовано всегда и за него дают достойную цену, - сказал зампред правительства края.

Говоря о зерновых, Александр Лукьянов, отметил, что в этом году снижения не ожидается. В 2019 году было 3 млн 169 тыс. га, а в 2020 планируют 3 млн 259 тыс. га.

- Прирост ожидается более 90 тыс. гектар, - заявил заместителя председателя правительства Алтайского края.

Перераспределение обязанностей

Александр Лукьянов напомнил, что всем жителям в возрасте от 65 лет обязательно нужно соблюдать режим самоизоляции, в том числе и пожилым аграриям.

Аграрии в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Аграрии в Алтайском крае.Фото: Олег УКЛАДОВ

- В составе работников отрасли сельского хозяйства в возрасте 65+ немного. По оценкам наших специалистов, это 2-3% от общего числа. Традиционно они не задействованы в основном производстве, - пояснил зампред правительства края.

Речь идет об единичных случаях - механизаторы, водители. В основном пожилые работники - это охранники, учетчики и бухгалтеры. Александр Лукьянов отметил, что на период самоизоляции их обязанности распределили между другими членами коллектива.

Перебоев с поставками нет

В период пандемии коронавируса в Алтайском крае разрешена деятельность всех организаций, которые обеспечивают работу агропромышленного комплекса.

- В данный момент не существует никаких проблем ни с поставкой продукции, ни с передвижением, ни с вывозом. Мы в числе тех регионов, которые отгружают продукцию и железнодорожным и автомобильным транспортом, без ограничений.

Сельхозтехника в крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сельхозтехника в крае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Ажиотажный спрос на гречиху

Александр Лукьянов рассказал, что ажиотажный спрос на эту культуру наблюдается не только в Алтайском крае, но и в целом по всей России. Регион обеспечивает 50-60% всего производства гречневой крупы в стране.

По словам зампреда правительства региона, с учетом увеличившихся мощностей переработки гречихи запасы зерна в регионе составляют 238 тыс. тонн. В том числе на складах перерабатывающих предприятий находится 36 тыс. тонн. Запас аграриев - 200 тыс. тонн.

Поле в в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Поле в в Алтайском крае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Александр Лукьянов добавил, что при этом 29 тыс. тонн - семена, которые пойдут на посевную.

- Надо признать, что такого ажиотажного спроса, как в этом году, не было уже давно. Мы понимаем, что здесь было много накрученных тем. Наверное, каждый сделал запасы гречневой крупы, – сказал Александр Лукьянов.

В 2020 году планируют засеять гречихой 473 тыс. гектаров. Это больше, чем в прошлом году примерно на 10 тыс. га.

Коронавирус в регионе

Напомним, за минувшие сутки количество заболевших в Алтайском крае не изменилось: на утро 9 апреля зарегистрировано 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Проводятся противоэпидемические мероприятия, определен круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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