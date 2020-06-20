Жительница Алтая хотела защитить карту и потеряла 89 тысяч рублей
44-летняя жительница Горно-Алтайска поверила лжесотруднику банка и потеряла крупную сумму, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.
Женщина рассказала полицейским о звонке неизвестного, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил, что с банковской карты происходит несанкционированное списание денег. Чтобы это остановить, нужно было срочно сообщить установочные данные и пришедшие на телефон коды.
Потерпевшая выполнила требования незнакомца, а сразу после окончания разговора обнаружила сообщение о списании со счета 89 тыс. рублей.
В настоящее время по факту кражи денег с банковской карты возбудили уголовное дело.
-Полицейские предупреждают граждан об участившихся случаях мошенничества, совершенных лже-работниками банков под предлогом блокировки карты, с целью "сохранности" денежных средств. В случае поступления таких звонков стоит немедленно прервать разговор и самостоятельно перезвонить в банк по номеру, указанному на карте, либо лично посетить ближайший офис банка, - отмечают в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU