Число умерших от коронавируса в Барнауле на 20 июня 2020 года составило 52

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:35:55+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 20 июня 2020 года

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В Алтайском крае по состоянию на 20 июня умерло 52 человека с коронавирусом, в том числе 28 случаев от COVID-19, в 21 случае – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе, сообщает оперштаб региона.

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано три смертельных случая. Один из них - от коронавируса, в двух других - иные причины смерти.

Напомним, растет и число зараженных коронавирусом в регионе. За минувшие сутки их количество увеличилось на 73 человека и составило 3226 случаев инфицирования.

Из всех выявленных случаев: 2121 – по контакту с ранее заболевшими лицами. 362 – у больных внебольничной пневмонией, 886 – у заболевших ОРВИ, в 1978 случаях – бессимптомное течение.

Отметим, что выздоровевших от коронавируса также стало больше. Их уже 2217 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU