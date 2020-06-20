Два человека погибли в жестком ДТП на Алтае

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:32:38+03:00

ДТП на Алтае. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

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В Республике Алтай 19 июня произошла авария - автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В результате происшествия погибли два человека, пишет ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 19:30 часов в Кош-Агачском районе, на 938 километре Чуйского тракта.

Предварительно установлено, что 55-летний житель села Кош-Агач управлял автомобилем Toyota Carina. Мужчина ехал со стороны села Ташанта в направлении села Жана-Аул. У места капитального ремонта Чуйского тракта он не справился с управлением и допустил съезд с машины проезжей части. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля — 53-летний житель Кош-Агачского района от полученных травм скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

В районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы два пассажира иномарки — также жители Кош-Агачского района 1968 и 1969 года рождения.

В настоящее время по факту ДТП проводят проверку. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU