На Алтае угонщик перевернулся на чужой Toyota
В Республике Алтай молодой человек угнал автомобиль и попал в ДТП. Полицейские задержали подозреваемого, сообщает ГУ МВД России по региону.
Предварительно установлено, что ночью пьяный парень увидел припаркованный автомобиль Toyota MarkII. Двери машины владелец не запер, поэтому подозреваемый легко проник в салон. В бардачке иномарки молодой человек нашел ключи и у него сразу возникло желание прокатиться по ночному городу.
Проезжая в районе «Жилмассива», угонщик превысил безопасную скорость и не справившись с управлением врезался в металлическое ограждение и светофор. После опрокидывания иномарки молодой человек поспешил покинуть место ДТП.
Вскоре полицейские установили личность и задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Им оказался 22-летний горожанин, ранее уже имевший проблемы с законом
По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемого оставили под арестом.
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ИСТОЧНИК KP.RU