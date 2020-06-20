На Алтае угонщик перевернулся на чужой Toyota

20 Июнь 2020 2020-06-20T05:30:41+03:00

Автомобиль после ДТП. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

После аварии молодой человек убежал

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В Республике Алтай молодой человек угнал автомобиль и попал в ДТП. Полицейские задержали подозреваемого, сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что ночью пьяный парень увидел припаркованный автомобиль Toyota MarkII. Двери машины владелец не запер, поэтому подозреваемый легко проник в салон. В бардачке иномарки молодой человек нашел ключи и у него сразу возникло желание прокатиться по ночному городу.

Проезжая в районе «Жилмассива», угонщик превысил безопасную скорость и не справившись с управлением врезался в металлическое ограждение и светофор. После опрокидывания иномарки молодой человек поспешил покинуть место ДТП.

Вскоре полицейские установили личность и задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Им оказался 22-летний горожанин, ранее уже имевший проблемы с законом

По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемого оставили под арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU