Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 20 июня 2020 года составило 2217

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:28:54+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 20 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 20 июня года увеличилось еще на 90 человек и составило 2217 (1997 взрослых, 220 детей).

Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 73 и составило 3226 .

Новые случаи выявили в Барнауле – 49 человек, Камне-на-Оби – 3, Ребрихинском районе – 3, Тальменском районе – 3, Каменском районе – 2, Мамонтовском районе – 2, Новоалтайске – 2, Первомайском районе – 2, Рубцовске – 2, Калманском, Кулундинском, Смоленском, Советском, Топчихинском районах – по 1 человеку.

Из общего числа 143 случая – завозные (2 – из-за рубежа). 2121 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 362 – у больных внебольничной пневмонией, 886 – у заболевших ОРВИ, в 1978 случаях – бессимптомное течение.

Тяжелобольных пациентов – 44, на аппарате ИВЛ- 14.

В настоящее время под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 905 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском плане продлен запрет на работу турбаз

Виктор Томенко внес изменения в указ по коронавирусу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU