В Алтайском крае мужчина напал на фельдшера, которая приехала на вызов

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:40:57+03:00

Ему грозит до 2 лет лишения свободы

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Житель Тюменцевского района угрожал убийством фельдшеру скорой помощи, которая приехал к нему на вызов. Уголовное дело направили в суд, пишет прокуратура Алтайского края.

15 мая этого года мужчина вызвал «скорую» для оказания ему помощи. Прибывшие медики заметили, что сельчанин пьян.

- При обследовании и оказании первой медицинской помощи мужчина нанес фельдшеру скорой медицинской помощи 1 удар кулаком в область лица, от чего женщина упала, в дальнейшем удерживая потерпевшую, мужчина стал сдавливать ей шею руками, при этом сопровождая свои действия словами угрозы убийством.

Фельдшер скорой помощи восприняла угрозу убийством реально и боялась за свою жизнь.

На предварительном следствии мужчина признал свою вину. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU