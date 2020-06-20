В Алтайском крае мужчина напал на фельдшера, которая приехала на вызов
Житель Тюменцевского района угрожал убийством фельдшеру скорой помощи, которая приехал к нему на вызов. Уголовное дело направили в суд, пишет прокуратура Алтайского края.
15 мая этого года мужчина вызвал «скорую» для оказания ему помощи. Прибывшие медики заметили, что сельчанин пьян.
- При обследовании и оказании первой медицинской помощи мужчина нанес фельдшеру скорой медицинской помощи 1 удар кулаком в область лица, от чего женщина упала, в дальнейшем удерживая потерпевшую, мужчина стал сдавливать ей шею руками, при этом сопровождая свои действия словами угрозы убийством.
Фельдшер скорой помощи восприняла угрозу убийством реально и боялась за свою жизнь.
На предварительном следствии мужчина признал свою вину. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU