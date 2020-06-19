2020-06-19T14:54:01+03:00
Происшествия

В Алтайском крае пенсионерка связывала внука и запирала его в погребе

Решается вопрос об изъятии ребенка из семьи
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Бабушка связывала ребенка и держала в погребе.Бабушка связывала ребенка и держала в погребе.Фото: pixabay.com
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В Алтайском крае 61-летняя жительница Горняка предстанет перед судом по обвинению в истязании своего семилетнего внука. Информацию об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

– По версии следствия, с мая по июнь 2020 года подозреваемая истязала своего семилетнего внука, находящегося у нее под опекой – неоднократно применяла в отношении него физическое и психическое насилие. Кроме того, женщина удерживала мальчика в погребе дома, связывала руки и ноги ребенка, тем самым незаконно лишив его свободы. В настоящее время решается вопрос об изъятии ребенка из семьи и помещении в социальное учреждение.

Пока следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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