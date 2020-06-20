Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 20 июня 2020 года составило 3226

20 Июнь 2020 2020-06-20T07:54:22+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 20 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 20 июня 2020 года выросло на 73 человека и составило 3226 случаев инфицирования, в том числе 334 ребенка до 17 лет включительно.

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. Новые случаи инфицирования зафиксировали в Барнауле – 49 человек, Камне-на-Оби – 3, Ребрихинском районе – 3, Тальменском районе – 3, Каменском районе – 2, Мамонтовском районе – 2, Новоалтайске – 2, Первомайском районе – 2, Рубцовске – 2, Калманском, Кулундинском, Смоленском, Советском, Топчихинском районах – по 1 человеку.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Из всех выявленных случаев: 2121 – по контакту с ранее заболевшими лицами. 362 – у больных внебольничной пневмонией, 886 – у заболевших ОРВИ, в 1978 случаях – бессимптомное течение.

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ИСТОЧНИК KP.RU