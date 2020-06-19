2020-06-19T08:31:47+03:00
Происшествия

На Алтае автомобиль съехал с дороги и опрокинулся

Водитель получил травмы
САНТАЛОВ Константин
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Автомобиль после ДТП.Автомобиль после ДТП.Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
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В Республике Алтай 18 июня опрокинулся автомобиль LADA Priora. Водитель получил травмы, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 13 часов в Усть-Канском районе, на 151 километре дороги «Солонешное-Усть-Кан». 30-летний местный житель управлял автомобилем LADA Priora и двигался со стороны села Черный-Ануй в направлении Усть-Кана. Мужчина не справился с управлением, машина съехала с дороги, а затем опрокинулась.

В результате ДТП водитель получил травмы, его доставили в районную больницу. Госпитализация не потребовалась.

- В ходе разбирательства установлено, что сельчанин сел за руль не имея права управления транспортными средствами. Кроме того, к моменту прибытия сотрудников полиции, мужчина был с признаками алкогольного опьянения. Как пояснил сам водитель, спиртное он употребил после ДТП, - отмечают в ведомстве.

В отношении сельчанина составили административные протоколы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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