На Алтае автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
В Республике Алтай 18 июня опрокинулся автомобиль LADA Priora. Водитель получил травмы, сообщает ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло около 13 часов в Усть-Канском районе, на 151 километре дороги «Солонешное-Усть-Кан». 30-летний местный житель управлял автомобилем LADA Priora и двигался со стороны села Черный-Ануй в направлении Усть-Кана. Мужчина не справился с управлением, машина съехала с дороги, а затем опрокинулась.
В результате ДТП водитель получил травмы, его доставили в районную больницу. Госпитализация не потребовалась.
- В ходе разбирательства установлено, что сельчанин сел за руль не имея права управления транспортными средствами. Кроме того, к моменту прибытия сотрудников полиции, мужчина был с признаками алкогольного опьянения. Как пояснил сам водитель, спиртное он употребил после ДТП, - отмечают в ведомстве.
В отношении сельчанина составили административные протоколы.
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ИСТОЧНИК KP.RU