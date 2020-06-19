Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 19 июня 2020 года составило 3153
За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее числе заболевших на сегодня составило 3153.
По информации регионального оперштаба, новые случаи обнаружены в Барнауле – 30 человек, еще 18 в Михайловском районе, 14 человек заболели в Ребрихинском районе, четыре случая – в Тальменском районе, два инфицированных в Рубцовске, по одному человеку – в Новоалтайске, Славгороде, Егорьевском, Залесовском, Курьинском, Троицком, Панкрушихинском районах.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.
Большое число заболевших в Михайловском районе связано со вспышкой коронавируса в Михайловской ЦРБ. Сейчас ее закрыли. Всех новых пациентов будут направлять в волчихинскую больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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