В Барнауле почти неделю ищут 41-летнего мужчину
В Барнауле 13-июня пропал 41-летний Василий Яковлев, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.
Приметы пропавшего:
- рост 170 сантиметров,
- худощавого телосложения,
- волосы темно-русые,
- глаза голубые.
Был одет:
- синие джинсы,
- темно-синяя ветровка,
- футболка,
- коричневые туфли
Для поисков волонтерам нужна помощь добровольцев.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Барнауле автомобиль сбил четырехлетнего ребенка
Мальчику потребовалась госпитализация (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU