2020-06-19T09:00:44+03:00
Общество

В Барнауле почти неделю ищут 41-летнего мужчину

Нужна помощь добровольцев
САНТАЛОВ Константин
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В Барнауле почти неделю ищут 41-летнего мужчину.В Барнауле почти неделю ищут 41-летнего мужчину.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Барнауле 13-июня пропал 41-летний Василий Яковлев, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшего:

- рост 170 сантиметров,

- худощавого телосложения,

- волосы темно-русые,

- глаза голубые.

Был одет:

- синие джинсы,

- темно-синяя ветровка,

- футболка,

- коричневые туфли

Для поисков волонтерам нужна помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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