В Барнауле автомобиль сбил четырехлетнего ребенка

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:31:04+03:00

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В Барнауле вечером 17 июня автомобиль сбил маленького мальчика. Ребенок остался без присмотра взрослых, сообщает краевое управление МВД.

ДТП произошло в 17:10 в районе дома № 28 по Змеиногорскому тракту. Предварительно установлено, что четырехлетний ребенок, оставшись без присмотра взрослых, переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

За рулем автомобиля была 48-летняя женщина, избежать наезда на мальчика не удалось. В результате ДТП ребенок получил травмы, потребовалась госпитализация.

ГИБДД Барнаула обращается к участникам дорожного движения и напоминает о необходимости строго соблюдать ПДД.

- От родителей, бабушек и дедушек зависит, как дети в дальнейшем будут вести себя в качестве пешеходов. Обучать детей ПДД нужно с первых лет жизни, особенно важно научить юных пешеходов оценивать скорость и расстояние, следить за обстановкой на дороге во время перехода. Объяснить, что перед выходом на пешеходный переход у пешеходов есть обязанность убедиться, что переход будет для них безопасен, - отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU