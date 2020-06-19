Житель Норильска пытался дать взятку алтайскому полицейскому
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Норильска, подозреваемого в покушении на дачу взятки полицейскому, сообщает краевой Следком.
По версии следствия, 5 июня сотрудники ДПС в Тальменском районе задержали водителя, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
- С целью прекращения дела об административном правонарушении обвиняемый в кабинете начальника ОГИБДД передал в качестве взятки денежные средства в размере 70 тысяч рублей, - отмечают в ведомстве.
Мужчина не смог довести задуманное до конца, потому что полицейский отказался от взятки
Правоохранители продолжают расследование, дальнейший сбор и закрепление доказательств по этому уголовному делу.
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ИСТОЧНИК KP.RU