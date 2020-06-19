2020-06-19T08:11:28+03:00
Общество

Житель Норильска пытался дать взятку алтайскому полицейскому

Возбудили уголовное дело
САНТАЛОВ Константин
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Полиция.Полиция.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Норильска, подозреваемого в покушении на дачу взятки полицейскому, сообщает краевой Следком.

По версии следствия, 5 июня сотрудники ДПС в Тальменском районе задержали водителя, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

- С целью прекращения дела об административном правонарушении обвиняемый в кабинете начальника ОГИБДД передал в качестве взятки денежные средства в размере 70 тысяч рублей, - отмечают в ведомстве.

Мужчина не смог довести задуманное до конца, потому что полицейский отказался от взятки

Правоохранители продолжают расследование, дальнейший сбор и закрепление доказательств по этому уголовному делу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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