Житель Норильска пытался дать взятку алтайскому полицейскому

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:11:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Норильска, подозреваемого в покушении на дачу взятки полицейскому, сообщает краевой Следком.

По версии следствия, 5 июня сотрудники ДПС в Тальменском районе задержали водителя, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

- С целью прекращения дела об административном правонарушении обвиняемый в кабинете начальника ОГИБДД передал в качестве взятки денежные средства в размере 70 тысяч рублей, - отмечают в ведомстве.

Мужчина не смог довести задуманное до конца, потому что полицейский отказался от взятки

Правоохранители продолжают расследование, дальнейший сбор и закрепление доказательств по этому уголовному делу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульским чиновникам за взяточничество выписали штрафы

Помимо этого им запретили занимать определенные должности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU