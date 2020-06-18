Барнаульским чиновникам за взяточничество выписали штрафы

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:27:36+03:00

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Экс-директора барнаульского «Горзеленхоза» Сергея Гончарова и главного инженера Евгения Резанцева признали виновными по нескольким статьям.

Как установил суд, Гончаров, используя свое служебное положение, при посредничестве Резанцева получал от индивидуальных предпринимателей и коммерческих структур деньги за возможность без проведения необходимых конкурсных процедур получать заказы на выполнение работ по благоустройству и озеленению. В общей сложности, размер взятки за два года превысил один миллион рублей. На суде удалось доказать, что эти деньги он якобы получал под видом сделок по аренде помещений для хозяйственных нужд.

По данным пресс-службы прокуратуры Алтайского края, экс-руководителя «Горзеленхоза» признали виновным и назначили ему штраф в размере трех миллионов рублей. Помимо этого его лишили права занимать определенные должности сроком на пять лет. Дорогостоящее имущество осужденного было обращено в счет исполнения приговора.

Его подельнику Резанцеву предстоит выплатить штраф в размере 2 млн рублей. Он также лишен права заниматься определенными видами деятельности сроком на четыре года.

- Денежные средства, полученные в качестве взятки, конфискованы в доход государства, - отмечают в ведомстве.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU