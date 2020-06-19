Число клиентов в офисах ВТБ выросло на треть

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:44:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В первой половине июня отделения ВТБ посетили более 1,5 млн клиентов. По сравнению с аналогичным периодом мая данный показатель вырос на 30%, апреля – 80%.

С 1 по 11 июня офисы ВТБ ежедневно стали принимать на 20% больше клиентов по сравнению с маем и более чем на 60% - с апрелем. При этом относительно марта показатель по-прежнему находится ниже примерно на четверть. Среди региональных точек продаж наибольший клиентопоток в июне зафиксирован в Самаре, в Кузбассе и в Екатеринбурге.

«В связи со смягчением режима самоизоляции в большинстве регионах мы видим активное восстановление клиентопотока. На сегодняшний день работает 1380 отделений, что составляет 96% от общего количества офисов ВТБ, которые обслуживают клиентов. Для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников мы по-прежнему просим всех посетителей придерживаться основных правил личной гигиены и соблюдать режим ношения масок и перчаток в общественных местах», - отмечает руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.

В период действия ограничительных мер клиенты в большей части посещали офисы для оформления кредитных продуктов по рефинансированию и реструктуризации в рамках госпрограмм по поддержке физических и юридических лиц, оформляли другие кредитные продукты, проводили операции с вкладами, получали справки и выписки. В июне наиболее востребованными услугами стали операции по депозитам и обслуживание в рамках кредитных каникул. По-прежнему большинство операций доступно клиентам ВТБ удаленно: в интернет-банке или мобильном приложении ВТБ-Онлайн, на сайте.

На сегодняшний день офисы ВТБ полностью соответствуют требованиям к безопасной работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Все сотрудники используют средства индивидуальной защиты. В отделениях ВТБ проводится дезинфекция. Кроме того банк рекомендует клиентам соблюдать масочный режим, использовать перчатки, а также сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 м.

ИСТОЧНИК KP.RU