Умер замглавы Рубцовска Михаил Одокиенко
Ночью 19 июня в возрасте 42 лет скоропостижно скончался заместитель главы Рубцовска, начальник управления ЖКХ и экологии Михаил Одокиенко, пишет “Банкфакс".
Сейчас чиновники обсуждают вопрос организации похорон и церемонии прощания. Также решается вопрос, кто будет курировать сферу ЖКХ и экологии.
Михаил Одокиенко родился в Казахстане. Позднее его семья переехала в Рубцовск, где он окончил школу и машиностроительный техникум по специальности «техническое обслуживание станков с ЧПУ и ГТК». Высшее образование получил в Алтайском государственном университете, экономист. Работал заведующим лабораторией в Рубцовском машиностроительном техникуме. Затем перешел на работу в компанию «УГМК-Телеком», где трудился начальником Рубцовского участка связи. После этого стал техническим директором сразу двух компаний того же профиля в Барнауле – «Рапир-Телеком» и «Дианет». Затем вернулся в Рубцовск, где трудился в компании «Сибирь-Полиметаллы».
Заместителем главы города и начальником управления по ЖКХ и экологии Михаил Одокиенко стал в июле 2019 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Барнауле автомобиль сбил четырехлетнего ребенка
Мальчику потребовалась госпитализация (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU