Умер замглавы Рубцовска Михаил Одокиенко

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:59:43+03:00

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Ночью 19 июня в возрасте 42 лет скоропостижно скончался заместитель главы Рубцовска, начальник управления ЖКХ и экологии Михаил Одокиенко, пишет “Банкфакс".

Сейчас чиновники обсуждают вопрос организации похорон и церемонии прощания. Также решается вопрос, кто будет курировать сферу ЖКХ и экологии.

Михаил Одокиенко родился в Казахстане. Позднее его семья переехала в Рубцовск, где он окончил школу и машиностроительный техникум по специальности «техническое обслуживание станков с ЧПУ и ГТК». Высшее образование получил в Алтайском государственном университете, экономист. Работал заведующим лабораторией в Рубцовском машиностроительном техникуме. Затем перешел на работу в компанию «УГМК-Телеком», где трудился начальником Рубцовского участка связи. После этого стал техническим директором сразу двух компаний того же профиля в Барнауле – «Рапир-Телеком» и «Дианет». Затем вернулся в Рубцовск, где трудился в компании «Сибирь-Полиметаллы».

Заместителем главы города и начальником управления по ЖКХ и экологии Михаил Одокиенко стал в июле 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU