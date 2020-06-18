Бабушка отсудила за гибель внучки в ДТП 600 тысяч рублей

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:55:29+03:00

Девушку сбила машина, когда она шла в магазин за мороженым

Изменить размер текста: A A

Жительница Новичихинского района Алтайского края отсудила у виновника ДТП, в результате которого погибла ее внучка, 600 тысяч рублей.

Женщина обратилась за помощью прокуратуры в силу того, что ее финансовое состояние не позволяло нанять адвоката и добиться от водителя денежную компенсацию. Ранее суд признал жителя села Новичиха виновным в смертельном ДТП. Находясь в алкогольном состоянии, он сел за руль неисправного автомобиля и на нем сбил 19-летнюю девушку, которая летним вечером шла в магазин за мороженым.

- От многочисленных травм она скончалась в машине скорой помощи, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В том уголовном деле потерпевшей проходила бабушка девушки, так как именно она с малых лет воспитывала ее. Своими действиями водитель не только лишил ее близкого человека, но и причинил глубокие нравственные страдания. Прокуратура в феврале этого года подала в районный суд иск в интересах пенсионерки. Требования были удовлетворены частично. С селянина взыскали 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU