2020-06-18T15:55:29+03:00
Общество

Бабушка отсудила за гибель внучки в ДТП 600 тысяч рублей

Девушку сбила машина, когда она шла в магазин за мороженым
Анна СЕМИНА
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Прокуратура добилась компенсации морального вредаПрокуратура добилась компенсации морального вредаФото: pixabay.com
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Жительница Новичихинского района Алтайского края отсудила у виновника ДТП, в результате которого погибла ее внучка, 600 тысяч рублей.

Женщина обратилась за помощью прокуратуры в силу того, что ее финансовое состояние не позволяло нанять адвоката и добиться от водителя денежную компенсацию. Ранее суд признал жителя села Новичиха виновным в смертельном ДТП. Находясь в алкогольном состоянии, он сел за руль неисправного автомобиля и на нем сбил 19-летнюю девушку, которая летним вечером шла в магазин за мороженым.

- От многочисленных травм она скончалась в машине скорой помощи, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В том уголовном деле потерпевшей проходила бабушка девушки, так как именно она с малых лет воспитывала ее. Своими действиями водитель не только лишил ее близкого человека, но и причинил глубокие нравственные страдания. Прокуратура в феврале этого года подала в районный суд иск в интересах пенсионерки. Требования были удовлетворены частично. С селянина взыскали 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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