Бабушка отсудила за гибель внучки в ДТП 600 тысяч рублей
Жительница Новичихинского района Алтайского края отсудила у виновника ДТП, в результате которого погибла ее внучка, 600 тысяч рублей.
Женщина обратилась за помощью прокуратуры в силу того, что ее финансовое состояние не позволяло нанять адвоката и добиться от водителя денежную компенсацию. Ранее суд признал жителя села Новичиха виновным в смертельном ДТП. Находясь в алкогольном состоянии, он сел за руль неисправного автомобиля и на нем сбил 19-летнюю девушку, которая летним вечером шла в магазин за мороженым.
- От многочисленных травм она скончалась в машине скорой помощи, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
В том уголовном деле потерпевшей проходила бабушка девушки, так как именно она с малых лет воспитывала ее. Своими действиями водитель не только лишил ее близкого человека, но и причинил глубокие нравственные страдания. Прокуратура в феврале этого года подала в районный суд иск в интересах пенсионерки. Требования были удовлетворены частично. С селянина взыскали 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU