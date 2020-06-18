2020-06-18T13:49:55+03:00
Общество

В Барнауле на десяти участках начался ремонт тепловых сетей

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Фото предоставлено "СГК"Фото предоставлено "СГК"
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Сибирская генерирующая компания приступила к ремонтам тепловых сетей в Барнауле. В начале недели специалисты подрядных организаций начали работы на десяти участках. Также энергетики приступили к обновлению центральных тепловых пунктов (ЦТП) в разных районах города.

Всего за межотопительный период энергетики обновят трубы на 59 участках. Если в прошлом году упор в ремонтной программе был сделан на магистральные трубопроводы, то в 2020 году в приоритете — квартальные тепловые сети. Сейчас же из десяти участков тепловых сетей, на которых началось обновление трубопроводов, три участка — квартальные тепловые сети и семь — магистральные. Диаметр ремонтируемых трубопроводов от 80 до 1000 мм. Начались работы по обновлению оборудования и на 24 центральных тепловых пунктах.

Специалисты приступили к замене тепловых сетей на улице Северо-Западной, Г. Исакова, Глушкова, Попова, Водопроводной, Маяковского, проспекте Красноармейском, Ленина и Космонавтов. На части участков подрядные организации ведут подготовку объектов, а на некоторых уже начали земляные работы.

Также есть несколько участков, где проведению работ мешают малые конструкции и деревья. Заборы и другие объекты на время работ будет демонтированы, а зеленые насаждения вырублены. После завершения ремонтов энергетики восстановят все участки до первоначального состояния, в том числе займутся благоустройством зеленых зон.

Объем вложений на обновление теплосетевой инфраструктуры Барнаула из-за пандемии компания не изменила. В этом году цифра составила 1,3 миллиарда рублей. На эти средства СГК реконструирует 53 ЦТП и заменит 32 км теплосетей в городе. Все объекты тепловых сетей, на которых пройдут ремонты, отмечены на карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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