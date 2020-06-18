Жителей Алтайского края приглашают на семинар-вебинар «Эффективный маркетинг для экспортеров»

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:32:40+03:00

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Каждый товар имеет своего покупателя. Найти такого покупателя можно даже на краю света в другой стране – если знать, как искать, конечно. Хотите научиться?

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд МСП» приглашает вас на образовательный курс Школы экспорта Российского экспортного центра «Эффективный маркетинг для экспортеров». В основе обучения лежит подробная информация о каждом компоненте комплекса 4P: цена, поставщик, выбор каналов сбыта и продвижение.

С помощью курса вы сможете провести самостоятельный анализ конъюнктуры выбранного зарубежного рынка и подобрать наиболее эффективные инструменты увеличения спроса на ваш продукт или услугу.

Содержание:

- Анализ всех компонентов маркетинг-микс 4P;

- Пять шагов к созданию конкурентного преимущества вашего товара;

- Алгоритм построения ценовой стратегии бренда;

- Чек-лист критериев для выбора посредника для экспортной дистрибьюции;

- FAQ по экспортному интернет-продвижению.

Для регистрации потребуется пройти авторизацию на портале Школы экспорта РЭЦ, прикрепить письмо-направление и направить заявку. Подробнее на мойбизнес22.рф.

Семинар пройдёт в онлайн-формате на платформе webinar.ru. Ссылка будет направлена дополнительно после подачи заявки.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU