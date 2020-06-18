Видео: в барнаульском зоопарке показали умилительных «носухатиков»

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:16:21+03:00

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В барнаульском зоопарке показали умилительное видео с маленькими носухами, которые родились полтора месяца назад.

- И почему мы с вами, друзья, до сих пор не обсудили, какие у нас милые «носухатики»? Брат с сестричкой родились полтора месяца назад, а сейчас уже активно радуют и умиляют наших гостей, - пишут сотрудники зоопарка в социальных сетях.

Живут юнцы вместе с мамочкой в вольере по соседству с соболями и белками. Это, кстати, не единственное пополнение этого года. Недавно там родились пантеры, 20 ибня им будет ровно месяц. До этого – три львенка и четверо тигрят. Кроме того, пополнение было и в семействе птенцов.

- Для животных в этом году очень удачный год, а для нас, как организации, из-за коронавируса – тяжелый, - говорит директор зоопарка Сергей Писарев.

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Пост о помощи в соцсетях, по словам Писарева, связан, во-первых, с тем, что действительно много людей предлагали поддержку, во- вторых, с тем, что никто не отменил плату за коммунальные платежи, а за прошедший месяц изоляции зоопарк не заработал ни копейки (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU