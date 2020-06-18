Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 18 июня 2020 года составило 45

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:55:32+03:00

Новости о коронавирусе на 18 июня 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в регионе на 18 июня 2020 года

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За минувшие сутки скончались еще два человека от коронавируса. Общее число умерших в Алтайском крае составило 45 человек. В тяжелом состоянии 47 пациентов, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По летальным исходам медики оговариваются, что 24 случая связаны прямо с вирусом, 18 случаев – вызваны иными причинами смерти, три случая еще на экспертизе.

Сводку опубликовал оперативный штаб. Согласно ей, за сутки выявлено 68 инфицированных – снижения уровня заболеваемости по-прежнему нет. Общее число заболевших составляет 3078 человек.

Картина заболевших по территориям складывается следующим образом: в Барнауле – 32 человека, Кулундинском районе – 8, Бийске – 5, Рубцовске – 3, Тальменском районе – 3, Заринском районе – 2, Крутихинском районе – 2, Первомайском районе – 2, Рубцовском районе – 2, Целинном районе – 2, Славгороде, Завьяловском, Зональном, Каменском, Михайловском, Советском, Тюменцевском районах – по одному человеку.

На 18 июня в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 157077 человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 859 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30550 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU