Коронавирус в Барнауле, последние новости на 18 июня 2020: число инфицированных превысило 3 тысячи, петиция с призывом открыть парки

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 18 июня 2020 года выглядят следующим образом - число зараженных превысило 3 тыс. человек. При этом Алтайский край продолжает удерживать высокий процент выздоровевших от COVID-19. Арендаторы и работники парков Алтайского края просят разрешить им работать.

Число зараженных и выздоровевших растет

В региональном оперштабе сообщают, что общее заболевших коронавирусом в Алтайском крае составило 3010, в том числе 309 детей до 17 лет включительно.

К счастью, растет и число выздоровевших, их уже 1920.

Из всех выявленных случаев: 141 имеет завозной характер (2 – из-за рубежа), 2005 – по контакту с ранее заболевшими лицами, 316 – у больных внебольничной пневмонией, 820 – у заболевших ОРВИ, в 1874 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных на сегодняшний день 45, на аппарате ИВЛ – 17.

Просят разрешить работать паркам

На сайте Change.org опубликовали петицию, которая адресована губернатору региона Виктору Томенко, Минкульту и Минздраву России. Для многих арендаторов и сотрудников парков - это единственный источник дохода. Стоит учитывать, что это сезонный бизнес, половина которого в этом году уже прошла и продолжить в октябре не получится.

- Нам нужно кормить свои семьи! Также, у всех есть свои долговые и кредитные обязательства, взятые под сезонный бизнес, - сказано в петиции.

В тексте также говорится о том, что вероятность распространения инфекции на улице, с соблюдением положенной дистанции минимальна, ведь парк находится под открытым небом.

- Очень просим разрешить открыть сезон парков и Алтайскому краю. Мы, в свою очередь, гарантируем соблюдение всех необходимых мер безопасности распространения инфекции, - пишет автор обращения.

Отметим, что 8 июня двери для гостей открыл Барнаульский зоопарк, который ранее нельзя было посещать из-за пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

“Нам нужно кормить свои семьи”: жители Алтайского края просят открыть парки развлечений и отдыха

Для многих это единственный источник дохода (подробнее)