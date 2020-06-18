2020-06-18T05:53:13+03:00
Экономика

Сибирякам отменяют проценты по кредитам

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Подать предварительную заявку на потребительский кредит можно дистанционно на сайте банка.Подать предварительную заявку на потребительский кредит можно дистанционно на сайте банка.Фото: из архива компании
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Банк «Левобережный» вернет клиентам все уплаченные проценты по кредиту в рамках специальной акции «Хит за 0!».

Что нужно сделать?

- С 1 июня по 30 августа оформить в банке потребительский кредит на срок от 3 лет

- Подключить услугу «Ваша гарантия минимальной ставки»

- Ежемесячно пользоваться кредитной картой банка для оплаты товаров и услуг на протяжении всего срока кредитования (не менее 10 операций на общую сумму 10 тыс. рублей).

Предложение на указанных условиях действует до 30.08.2020 г.

Предложение на указанных условиях действует до 30.08.2020 г.

В случае успешного соблюдения всех указанных условий проценты, уплаченные по кредиту с даты участия в акции, вернутся на Ваш счет в течение 5 рабочих дней после полного погашения кредита.

Подать предварительную заявку на потребительский кредит можно дистанционно на сайте банка.

Предложение на указанных условиях действует до 30.08.2020 г.

С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте и в офисах банка.

Адреса офисов Банка «Левобережный» в Алтайском крае:

г. Барнаул, пр.Ленина,44а

г. Барнаул, ул. Георгиева, 22

г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 63а,

тел. 8-800-3333-555

www.nskbl.ru

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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